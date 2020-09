AGI – Donald Trump incalza i democratici sul terreno dell’ordine pubblico, Joe Biden gli risponde contestandogli la gestione della pandemia. Il presidente Usa si reca a Kenosha, in Wisconsin, per ringraziare le forze dell’ordine e la Guardia Nazionale che hanno sedato le proteste seguite al ferimento dell’afroamericano Jacob Blake. Lo sfidante democratico lo rincorre annunciando che andrà anche lui a Kenosha, ma per “riunire gli americani e lenire le ferite”.

A due mesi esatti dalle elezioni presidenziali, Biden è costretto ad abbandonare il basso profilo e ad aumentare i giri della sua campagna per non lasciare la scena solo al capo della Casa Bianca.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo America2020: tra Trump e Biden sfida su ‘order’ e Covid proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento