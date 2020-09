AGI – Stretta di mano bandita nel primo confronto in tv tra Donald Trump e Joe Biden. Sono i tempi del coronavirus, dunque nessun contatto. Neanche con il giornalista Chris Wallace che questa sera a Cleveland, nell’Ohio, avrà il compito di moderare il duello. Decisione della Commissione per i dibattiti presidenziali (CPD), forse con un eccesso di zelo, considerando che i due si detestano e dunque anche senza Covid il saluto non ci sarebbe stato. Se la formalizzazione del divieto rompe con mezzo secolo di tradizione, “The Donald” aveva anticipato i tempi nel 2016 quando si rifiutò di stringere la mano alla candidata democratica alla presidenza Hillary Clinton.

L’articolo America2020: Trump-Biden, politica (e giornalismo) in tv proviene da Notiziedi.

