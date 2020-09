Due città, due candidati, un racconto. Non sono Londra e Parigi come nelle pagine di Charles Dickens, siamo a Scranton in Pennsylvania e a Mosinee nel Wisconsin, due Stati in bilico nella corsa alla Casa Bianca. Un confronto a distanza tra i due sfidanti, ciascuno nel suo ambiente naturale. Town hall per Joe Biden nella sua città natale con un network ‘amico’, la Cnn. Grande comizio per Donald Trump, nel format brevettato per l’era Covid: all’aperto in un hangar con l’Air Force One a fargli da sfondo, bandiere a stelle e strisce, folla adorante rigorosamente senza mascherine,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo America2020: Trump e Biden, appuntamento in tv con il destino proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento