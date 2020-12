America2020: Trump pone il veto sulla legge di Difesa e sferra l’attacco a McConnell

AGI – Provvedimenti a raffica, come fuochi d’artificio degni di un gran finale. In 48 ore, alla vigilia di Natale, Donald Trump concede la grazia agli storici amici e advisor Paul Manafort e Roger Stone, al consuocero Charles Kushner (padre di Jared) e ad altri 43, ‘sistema’ in istituzioni pubbliche i collaboratori più stretti e fidati, chiede al Congresso di rivedere il piano sugli aiuti anti-crisi portando da 600 a 2 mila dollari l’assegno per gli americani e pone il veto sulla legge di Difesa, quella sul bilancio del Pentagono per il 2021.

Il tutto mentre manca meno di un mese alla sua uscita di scena (dalla Casa Bianca) e pochi giorni ai ballottaggi del 5 gennaio in Georgia,

