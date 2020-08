AGI – Il discorso della nomination dalla Casa Bianca. Non era mai successo, ma questa è l’era del coronavirus e quello che non era possibile diventa (im)possibile. Dunque Trump farà il suo discorso “su un prato, abbiamo vari prati qui”, dalla villa in stile neoclassico al numero 1600 di Pennsylvania Avenue, Washington D.C., che dal 1800 è la residenza e ufficio esecutivo del Presidente degli Stati Uniti.

Intervista al New York Post, copertina e via con l’idea di fare il 27 agosto il discorso d’accettazione dalla Casa Bianca.

“È un posto fantastico. È un posto che mi fa sentire bene,

L’articolo America2020: Trump sceglie il set, la Casa Bianca proviene da Notiziedi.

