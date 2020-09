America2020: Un’occasione in Senato per l’invisibile Kamala

AGI – Dov’è finita Kamala Harris? C’è ma non si vede, forse ricomparirà in Senato per un’occasione istituzionale. La scommessa “storica” dei democratici per la vice presidenza è praticamente invisibile, quando mancano 40 giorni all’Election Day e Donald Trump è in grande spolvero, complice anche la scomparsa di Ruth Bader Ginsburg e la possibilità di nominare un terzo giudice conservatore alla Corte Suprema.

Sul basso profilo di Kamala non ci piove. Sulle motivazioni si può discettare. La più cinica è che abbia già esaurito il suo compito: consentire a Joe Biden di correre con una donna rappresentante delle minoranze,

