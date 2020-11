America2020: “Vi racconto Joe Biden e gli altri”. Cafe Milano, la tavola rotonda dei presidenti

AGI – “This Town” è un libro del 2013 che parla di persone potenti che abitano in una città che è il teatro della potenza. “This Town” è Washington DC, capitale degli Stati Uniti d’America, ribattezzata da Donald Trump “The Swamp”, la palude. Dopo quattro anni di vai e vieni tra il numero 1600 di Pennsylvania Avenue e Mar-a-Lago, The Donald è scivolato dentro la palude, ha combattuto, è ancora là, cammina da solo nella West Wing e si chiede come sia stato possibile perdere, non si schioda dalla Casa Bianca, ma i giochi sono fatti, l’elezione è andata, bye Don.

