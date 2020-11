America2020: Vince Biden, ma non è finita finché non è finita 

AGI – Hanno rafforzato la scorta degli agenti segreti. Prepara un discorso in prima serata. Pronuncerà il discorso della vittoria? Forse, dipende dallo spoglio, la Pennsylvania balla ancora, ma il vantaggio dem sembra difficile da recuperare. Joe Biden va verso la presidenza, lentamente, segue il flusso del conteggio dei voti. Tutto è in movimento e tutto è come sospeso, in un limbo. Vince Biden, ma non è finita finché non è finita.

Biden attende. Sa che è solo una questione di tempo. E Trump? Attende anche lui che cali il sipario, conosce il suo destino. Ma in queste sceneggiature americane c’è sempre la speranza di un colpo di scena,

