Raffaele Ametrano, doppio ex di Napoli e Juventus, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve.com. Ecco un estratto delle sue parole riprese dalla nostra redazione: “In questo momento il Napoli è più avanti rispetto alla Juve. Non so dirti se è più forte o meno, ma più avanti al momento sì. I giocatori si conoscono di più tra loro e hanno un anno in più di Gattuso. La Juventus invece è una squadra in costruzione. Sappiamo che non è semplice per i nuovi, come Kulusevski o McKennie, adattarsi nell’immediato: la Juve è tuttu un altro mondo rispetto a qualsiasi altra squadra”.

Inevitabile anche una parola per ricordare Maradona: “Ho scoperto l’uomo; non solo il grande campione che è stato. Giocavo nella Berretti del Napoli e un giorno, con Cannavaro, fummo chiamati a giocare una partitella di allenamento contro la prima squadra. C’era Diego, nostro grande idolo. Volevamo chiedergli le scarpe, per ricordare l’occasione, ma nè io, nè Cannavaro ne avevamo il coraggio. Alla fine mi feci avanti e gliele chiesi: temevo mi insultasse! Il giorno dopo si presenta il magazziniere: ci aveva portato le sue scarpe”.

The post Ametrano: “Giocavo nella Beretti con Cannavaro. Non avevamo il coraggio di chiedere le scarpe a Diego. Poi però…” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento