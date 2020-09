Amichevole Napoli-Pescara, Borriello: ‘Riteniamo che lo stadio si possa aprire!’

L’Assessore allo Sport di Napoli, Ciro Borriello. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Possiamo ragionare con il Napoli per l’amichevole contro il Pescara. La responsabilità nell’organizzazione dell’evento è del Calcio Napoli. Per noi non ci sarebbe alcun problema con un piano Covid capace di rispettare le misure stabilite dall’Organizzazione Sanitaria Nazionale. In Campania le manifestazioni vengono fatte ed essendo questa una sportiva di carattere amichevole credo che qualcosa si possa fare. Da parte nostra come Comune riteniamo che lo stadio si possa aprire. La parola spetta anche alla Regione” – a riportarlo è Calciomercato.

