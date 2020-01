Amici 19, anticipazioni: una cantante approda al Serale, due eliminazioni clamorose

Si parla già di Serale nella scuola di Amici 19. I posti, come annunciato da Maria De Filippi, sono solo 10 e quindi i ragazzi dovranno darsi grande battaglia fra loro per poter passare alla fase successiva, esibirsi in prima serata sull’ammiraglia Mediaset e sperare di arrivare a vincere il talent. Cosa accadrà? Per ora vi sono state due eliminazioni clamorose che nessuno si sarebbe aspettato e la consegna di una ambita maglia verde. Ecco le anticipazioni sull’ultima registrazione.

Anticipazioni Amici 19: la maglia verde di Nyv

Su Twitter si leggono, fra i cinguettii di chi dice di essere stato in studio quest’oggi, durante la registrazione della puntata di sabato prossimo di Amici 19, notizie clamorose. Cosa è accaduto? Ebbene dopo il caso Javier di sabato scorso, si è passati a tutt’altro. Maria De Filippi ha iniziato la puntata annunciando che le maglie disponibili per il serale sarebbero state solo 10 e ha poi chiesto agli allievi della scuola di indicare chi, secondo loro, aveva più diritto di tutti di giocarsi la sua possibilità per ottenere la prima. I ragazzi della scuola hanno così votato Nyv che ha dovuto sostenere l’esame di sbarramento.

Inutile dire che la straordinaria cantante abbia convinto i professori ad occhi chiusi. Tutti ne hanno sempre lodato il talento, sottolineando la sua versatilità.

Ecco perché, giudizio dopo giudizio, Nyv ha passato l’esame a pieni voti e ha ottenuto, prima di tutti, l’ambita maglia verde e l’accesso al Serale di Amici 19.

Leggendo questa news nessuno ha avuto nulla da ridire. Visto il talento della cantante, oltretutto, gli utenti di twitter non hanno nemmeno detto di essere rimasti sbalorditi. Al contrario ciò che ha lasciato tutti spiazzati sono state le due clamorose eliminazioni. Cosa è accaduto?

Amici 19, anticipazioni: eliminati clamorosamente Skioffi e Ayub

Nella sfida a squadre a perdere è stata il team di Gaia. Le conseguenze sono state tremende per i suoi componenti. Quali?

Ebbene coloro i quali non sono stati schierati dai propri compagni hanno dovuto sostenere immediatamente l’esame. Così davanti alla commissione ci sono finiti Skioffi e Ayub. Entrambi sono stati clamorosamente eliminati.

Inutile dire come su Twitter si siano già scatenate le polemiche. Cosa accadrà non appena la puntata andrà in onda sabato?

