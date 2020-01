Amici 19: il pentimento di Javier e i suoi sensi di colpa nel day time del 22 gennaio | Video WittyTv

Il ballerino Javier, a cui è stata data un’altra possibilità dopo lo sfogo avuto nei giorni scorsi, si sente terribilmente in colpa. Affrontare i professori e i ballerini professionisti di cui ha detto peste e corna, non è facile per lui, che dovrà convivere fino alla fine del programma con il suo enorme sbaglio.

I professori gli cominciano che non subirà nessun provvedimento disciplinare ma che da un punto di vista umano si sentono feriti da quanto accaduto. Lui è ancora lì per il suo grande talento. Anche la ballerina Elena D’Amario lo incoraggia e gli dice che ora è tempo solo di ballare e dimostrare quanto vale. Basta parlare, ora contano solo i fatti.

