Amici 19: Javier in crisi, perchè Nicolai è tornato in casetta e i loro rapporti rimangono freddi | Video WittyTv

Nicolai è tornato a vivere in casetta con gli altri ragazzi e per Javier è un duro colpo…Il ballerino è stanco e demotivato e ne parla anche con il coreografo Peparini, che gli suggerisce di trovare la forza dentro di lui per andare avanti. Javier teme di non poter raggiungere l’obiettivo che si era prefissato: Vincere! “Mi sento perso, sono triste e stanco” afferma Javier. Certo Nicolai è un rivale di tutto rispetto e se a questo aggiungiamo che ha un carattere difficile, il quadro è completo. Ma anche Javier non è uno stinco di santo. Chi vincerà fra i due ballerini, il circuito Danza? Eccovi il Video WittyTv

