Amici 19: lite fra Skioffi e Gaia prima dell’eliminazione | Video Witty Tv

Dopo aver dovuto affrontare l’esame, anche se non era pronto per farlo, ad Amici 19 Skioffi ha litigato con Gaia in attesa del verdetto dei professori. Ad un certo punto però in difesa della cantante è intervenuta Maria De Filippi. Non solo Gaia, infatti, ha messo Skioffi all’ultimo posto della sua classifica. Ecco cosa è successo. Subito dopo i professori hanno comunicato a Skioffi il fatto che non ha superato l’esame e quindi la sua eliminazione. Il Video Witty Tv.

