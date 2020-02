Amici 19: live la conferenza stampa sul talent di Maria De FIlippi e relative dichiarazioni

Amici 19 Serale: tutte le dichiarazioni della conferenza stampa. SuperGuida Tv seguirà per voi passo passo tutte le dichiarazioni della padrona di Casa Maria de Filippi e la sua squadra. Quest’anno il talent parte molto prima rispetto agli altri anni: il 28 febbraio 2020.

Amici 19: il Serale quest’anno parte prima: venerdì 28 febbraio 2020

La novità assoluta è che il talent per 3 sabati andrà in onda al venerdì e poi si sposterà come di consueto al sabato. Vedremo dalla parole di Maria De Filippi se questa è stata una scelta per il programma o voluta dall’azienda. Sappiamo inoltre che uno dei giudici speciali sarà Massimo Ranieri, notizia che vi abbiamo dato in Anteprima. E con lui i veterani della Canzone Al Bano e Romina Power. Gli alunni che hanno avuto l’accesso al serale sono 10 e già dalla Prima puntata ci sarà una doppia eliminazione.

Conferenza Stampa Live di Amici 19, il serale

