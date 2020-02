Amici 19 Nicolai ottiene la maglia, ma litiga con Timor | Video Witty Tv

Ad Amici 19 Nicolai ha ottenuto la maglia verde ed il passaggio al Serale. Poco prima, però, il danzatore aveva litigato con Timor colpevole di non averlo votato e di avergli preferito Talisa. Nicolai ha chiesto al professore da quanto tempo fosse in Italia e come mai non parlasse italiano sollevando così i fischi del pubblico e facendo arrabbiare il docente. Nonostante ciò la commissione esterna l’ha promosso. Javier ed altri ballerini non potevano credere ai loro occhi. Video Witty Tv.

