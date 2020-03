Amici 19, Valentin inchiodato da un video in cui tratta male la sua insegnante Natalia Titova e la ballerina professionista Francesca Tocca

Che Maria De Filippi sbrocchi in puntata fino ad arrivare a cacciare un allievo non si era mai visto: eppure è successo!! Ma quali sono stati i reali motivi che hanno portato la Queen della tv ad agire in questo modo? Ve lo spieghiamo in questo articolo descrivendovi nei dettagli i fatti pregressi alla reazione della conduttrice in diretta nella scorsa puntata.

Valentin inchiodato da un video dove maltratta Natalia Titova e Francesca Tocca

Grazie al sito super informato Dago spia siamo riusciti a scoprire alcuni pezzi del puzzle che mancavano per capire la reazione spropositata di Maria De Filippi che arriva a cacciare in diretta tv il Ballerino Valentin Alexandru Dumitru allievo di questa edizione del talent Amici. Un video pubblicato dal portale inchioda il ballerino dove contesta la coreografia e la musica scelta da Natalia Titova. Ma non contento, se la prende anche con la sua partner di Ballo, Francesca Tocca ballerina professionista a cui dice: “Non sei capace nemmeno di trovarti due passi”.

Il web diviso su Maria De Filippi: alcuni la condannano altri l’assolvono

Durante la sfida finale della terza puntata del talent, Valentin ha detto di voler abbandonare il talent anche se avesse superato al sfida con Jacopo: “Nelle gare sono abituato a focalizzarmi sulla gara, qui ci focalizziamo su altre cose e non riesco a restare concentrato. Anche se dovessi vincere con Jacopo, me ne vado”.

Queste parole hanno scatenato le ire della conduttrice che furibonda ha tuonato:

“Ora basta. Se vuoi andare, puoi andartene senza fare la sfida con Jacopo. Questo programma è così da 20 anni. Hai avuto un altro insegnante perché non ti andavano bene i tuoi professori. Tu non sei rispettoso nei confronti dei tuoi professori. Parlo di Natalia, spesso la correggi. Pensi di essere più bravo della Titova? Ognuno stia al suo posto. Nel momento in cui dici che fai la sfida con Jacopo e anche se lo batti vuoi andare via, quella è la porta. Penso che lui meriti più di te di stare qua”.

Il video inedito in cui Valentin corregge Natalia Titova

Insomma, quest’anno ad Amici abbiamo avuto modo di apprezzare non solo il talento ma il carattere difficile di molti allievi, soprattutto i ballerini. Di Valentin ci eravamo accorti subito che era abituato a fare ciò che voleva e che non accetta nessun consiglio. Nel video che mostra il portale, infatti, il ballerino, contesta pesantemente l’insegnante attribuendole numerosi sbagli e anche la ballerina professionista Francesca Tocca.

Vi riportiamo le parole di Valentin:

“Non abbiamo ballerini, non abbiamo la sala grande, non abbiamo un caz**. Non abbiamo niente”.

Poi, mentre fa lezione con Natalia Titova, dice: “Se non abbiamo una coreografia forte, potente…”.

L’insegnante replica: “Perché non abbiamo una coreografia forte e potente? La facciamo forte e potente”.

Ma lui non è d’accordo: “No, anche la canzone non è potente. […] È questa la canzone? Non è giusta questa. Possiamo chiedere solo di tagliare la musica alla fine?”. Gli fanno notare che è già stata tagliata numerose volte e lui di rimando: “Ho bisogno di tagliare la musica, questa fa cag**e”.

Il battibecco tra Valentin e Francesca Tocca

Valentin, riprende anche Francesca Tocca, mentre si confrontano su una coreografia, dicendo alla professionista: “Con tutte le professioniste, quando non va qualcosa, parliamo tranquilli. Tu fai sempre questa faccia, non capisco perché”. La Tocca risponde: “Te lo sta dicendo anche lui da fuori. Non ci sta come tempo, è anche brutto da vedere”.

Ma il ballerino replica:

“Se sei così brava, bene. Trovati due passi che non sai trovarti due passi. Trovati due passi belli e li proviamo se sei capace. Sei capace? Sei capace o no? Sono passi che hanno messo loro, non tu. Tu non sei capace nemmeno di trovarti due passi”.

Qui il video:

continua a leggere sul sito di riferimento