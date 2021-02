Amici 20, anticipazioni dello speciale di sabato 6 febbraio: Evandro eliminato

Come di consueto il sabato pomeriggio di canale 5 a partire dalle 14.10 è dedicato allo Speciale di Amici di Maria De Filippi. Cosa sarà successo ai giovani talenti alle prese con le prove di canto e ballo, ma anche con l’amore? Ebbene, i ragazzi che vivono nella casetta, si dedicano non solo alle materie scolastiche ma anche agli amori appena nati, ed anche già finiti!

Amici 20: anticipazioni speciale di sabato 6 febbraio 2021. Cosa è successo?

La nuova puntata si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena, tra eliminazioni e sfide. Il Serale infatti è ormai vicino per cui la corsa per arrivarci diventa importantissima. Vi diciamo che se non volete spoiler non dovete andare avanti nella lettura.

***ATTENZIONE SPOILER***

Durante la puntata, Evandro è stato eliminato: messo in sfida da Arisa, non è riuscito a superare la gara con l’avversario ed ha quindi dovuto lasciare la scuola.

Amici 20, speciale del 6 febbraio: Evandro viene eliminato

Evandro, prima alunno di Rudy poi eliminato dallo stesso, è stato accolto dall’insegnante Anna Pettinelli. La quale però ultimamente non era molto contenta del suo rendimento né delle sue performance in studio.

Dunque sabato ci sarà la sfida, voluta da Arisa, che lo mette di fronte ad uno sfidante, Tancredi che alla fine ha avuto la meglio riuscendo a prendere l’agognata felpa ed entrare nella scuola. La corsa per il serale, quindi per Evandro si interrompe dando spazio al nuovo talento, Tancredi.

Esa vince la sfida, Leonardo maglia sospesa ad Amici 20

Stando alle anticipazioni, anche Esa viene messo in sfida cantando il suo cavallo di battaglia “Dimmi”, e riesce ad avere la meglio contro lo sfidante quindi potrà proseguire il suo percorso all’interno della scuola di Canale 5. Anche Tommaso, messo in discussione dalla maestra Celentano che gli ha sospeso la maglia, riesce a recuperarla ottenendo anche un bel voto.

Maglia sospesa per Leonardo, allievo di Rudy

Situazione complicata invece per il cantante Leonardo dal momento che la giuria dei professori decide di sospendergli la maglia. Invece Martina, la ballerina ha ballato una samba che è piaciuta alla Cuccarini, sua insegnante che le da un bel voto.

Anticipazioni Amici 20: Rosa non ha ballato, ospiti i The Kolors

Sempre Martina balla la coreografia del Musical assegnatole dalla sua insegnante, ma se ha entusiasmato la Cuccarini non ha convinto la Celentano che le dice che ha ancora molto da lavorare e da studiare.

Rosa, invece, a causa di un ginocchio gonfio non può ballare e quindi esibirsi. Ospiti speciali in studio i The Kolors, che sono tornati nello studio dove è iniziata la loro avventura nel mondo della musica. Stash, diventato papà da pochi mesi, canta il nuovo singolo dal titolo “Mal di gola“, che sta già spopolando in tutte le radio e sui social.

