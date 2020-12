Amici 20 anticipazioni: l’arrivo di Giordana, una eliminazione e molte liti

Siete pronti? Cosa ci dicono, su Amici 20, le anticipazioni della puntata che vedremo sabato prossimo in onda nel primo pomeriggio di Canale 5? Nel talent di Maria De Filippi accadrà veramente di tutto. Una cantante verrà eliminata. Ad un ballerino toccherà la stessa sorte, ma, dopo una sfida finita nel peggiore dei modi, sarà Lorella Cuccarini a salvarlo per il rotto della cuffia. Altre news? Andiamo per gradi e leggiamo con attenzione tutte le anticipazioni.

Amici 20: eliminazioni, salvataggi e cambi di coach

La nuova puntata di Amici 20 è già stata registrata e sabato 12 dicembre 2020 la vedremo finalmente andare in onda a partire dalle 14:00 su Canale 5. Cosa è accaduto nel talent dell’ammiraglia Mediaset condotto da Maria De Filippi? Pare proprio che ne vedremo delle belle. Succederà proprio di tutto.

Partiamo dalla notizia più brutta. Letizia verrà eliminata. Al suo posto entrerà la cantante Enula. A riportare le news su Twitter è stata la pagina Amici News che ha seguito la registrazione e poi ha riportato le notizie più salienti.

Il ballerino Riccardo, in sfida, perderà l’ambita maglia contro il danzatore classico Tommaso. Qui, però, ci sarò un clamoroso colpo di scena. Sarà Lorella Cuccarini a salvare Riccardo per il rotto della cuffia chiedendo a Maria De Filippi di assegnargli il sedicesimo banco e di poterlo continuare a tenere nella scuola.

Le liti? Liti e battibecchi saranno all’ordine del giorno. Professori e allievi si scontreranno più del solito.

Evandro, abbandonato da Rudy Zerbi, dopo quanto accaduto nel pomeridiano di Canale 5 che abbiamo visto il 10 dicembre 2020, sceglierà di farsi seguire dalla professoressa Pettinelli.

Per finire? Arianna dopo essere stata messa in discussione da Rudy Zerbi per diverse settimane, sotto torchio anche questo sabato, visto che la sua coach dirà di non voler lavorare con lei, passerà sotto l’ala protettiva di Arisa.

Gli ospiti di questo sabato pomeriggio: il ritorno di Giordana

Dopo la prima puntata di Amici 20, Giordana Angi farà il suo ritorno nella scuola di Maria De Filippi nei panni di ospite. La cantante farò così molto felici tutti i suoi fan. Cosa canterà? Tutti si aspettano una bellissima esibizioni sulle note del nuovo singolo intitolato Siccome sei.

