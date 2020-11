Amici 20 eliminato Giulio dopo la sfida immediata voluta da Rudy Zerbi | Video Witty Tv

Nella terza puntata di Amici 20 è stato eliminato Giulio. Al suo posto è entrato Deddy. Il giovane concorrente è stato mandato in sfida immediata da Rudy Zerbi. Come? Il professore non ha gradito l’esibizione e ha stoppato la musica abbassando la leva che veniva usata per la prima puntata. Giulio si è sfidato dunque con Deddy e ha perso. Federica Camba ha infatti detto che quest’ultimo le aveva trasmesso maggiormente.

Sui social si è subito scatenata la polemica. Non tanto per l’uscita di Giulio. Piuttosto Deddy è stato identificato come la copia di Ultimo.

