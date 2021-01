Amici 20, l’eliminazione di Kika: Maria De Filippi, “Tu ti meriti di studiare” | Video Witty Tv

Nuova puntata per il talent di Maria De Filippi. La scuola di Amici 20 ha riaperto i battenti e in questo speciale di sabato 9 gennaio 2021 abbiamo assistito alla sfida voluta da Rudy Zerbi che ha tenuto banco anche in settimana. Siccome Arisa non ha deciso ci sacrificare fra Kika, Arianna e Raffaele, tutti e tre sono finiti in sfida contro la new entry.

Canzone dopo canzone, però, Ibla ha ottenuto la maglia. Raffaele è riuscito a ritornare al posto. Kika e Arianna si sono dovute sfidare per l’eliminazione.

Dondoni alla fine ha deciso di tenere Arianna e non Kika. Salutando l’alunna la De Filippi le ha detto che se ci fosse stato un posto in più sarebbe sicuramente stato suo. Kika si meritava davvero di poter studiare canto. Il video Witty Tv.

