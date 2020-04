Amici 2020 Serale, diretta: le fasi salienti della Finale | Video Witty Tv

E’ giunto il momento della Finale del Serale di Amici 2020. La messa in onda della puntata è fissata per venerdì 3 aprile 2020, in prima serata su Canale 5. Il talent di Maria De Filippi deve decretare il suo vincitore. Chi prenderà il posto di Alberto Urso, Emma Marrone, Alessandra Amoroso e colleghi vari fra: Giulia, Gaia, Javier e Nicolai?

Finale Serale Amici 2020: tutti i premi

Al vincitore del Serale di Amici 2020 viene dato un premio del valore di 150 mila euro.

Il premio di categoria ha valore di 50 mila euro.

Premio TIM della critica: valore 50 mila Euro ed assegnato da una giuria formata dalle maggiori testate quotidiane e web italiane collegate in streaming a causa dell’emergenza Covid-19.

