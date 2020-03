Amici 2020 Serale, finalisti: ecco chi sono | Video Witty Tv

Gaia è stata la prima finalista del Serale di Amici 2020. La cantante ha preso la mano dopo la prima manche senza batteri ciglia. Bellissima è stata la sua sfida con Giulia.

Javier ha ottenuto invece l’accesso alla Finale per secondo. Il ballerino è scoppiato in lacrime.

Nicolai è diventato il terzo finalista. Il ballerino ha vinto la terza manche superando Giulia e Nyv. Tutti hanno speso bellissime parole per lui, ma Nicolai si è risentito per un giudizio di Alessandra Celentano anche se questa volta la docente non aveva detto nulla di male.

Quarta finalista è stata Giulia che ha vinto la sfida contro Nyv.

