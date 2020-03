Amici 2020 Serale: Javier abbandona lo studio, Maria litiga con la Celentano | Video Witty Tv

Nella terza puntata del Serale di Amici 2020, Nicolai ha vinto la maglia ed è passato alla quarta puntata saltando le sfide fra i colleghi per la salvezza. Javier, primo insieme a lui, dopo aver perso nella sfida diretta, ha abbandonato lo studio gettando il microfono per terra. Da lì è iniziata una accesa lite in studio fra Maria De Filippi e Alessandra Celentano. La professoressa si è scagliata contro la giuria e Luciano Cannito. Per qualche istante in studio c’è stato il caos. Javier è poi rientrato e ha parlato con Giuliano Peparini

continua a leggere sul sito di riferimento