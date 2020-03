Dopo aver perso la possibilità di agguantare immediatamente la maglia per il passaggio alla Finale, durante la penultima puntata del Serale di Amici 2020, Javier ha danzato con Nicolai in una comparata spettacolare. Ecco il video Witty Tv della splendida esibizione. La giuria presente in studio ha però giudicato migliore l’esibizione di Nicolai. Il danzatore pare più espressivo del rivale.

