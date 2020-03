Amici 2020 Serale terza puntata 13 marzo 2020: perché non c’è Loredana Bertè?

Perché non c’è Loredana Bertè come giudice della terza puntata del Serale di Amici 2020 questa sera, venerdì 13 marzo 2020? Dopo una settimana infuocata, dopo le richieste dei giudici, come mai l’artista ha abbandonato il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi? La spiegazione è semplicissima ed è legata al momento particolare che stiamo vivendo per colpa del CoronaVirus.

Perché Loredana Bertè è assente nella terza puntata del Serale di Amici 2020?

La terza puntata del Serale di Amici 2020 è appena iniziata, e tutti si stanno già chiedendo che fine abbia fatto Loredana Bertè. Cosa le è accaduto? Come mai non è normalmente seduta al fianco di Vanessa Incontrada e Gabry Ponte per giudicare i ragazzi della scuola e decretare il nuovo eliminato del talent di Maria De Filippi?

Come mai soprattutto al suo posto vi è Christian De Sica?

Ecco la risposta è semplice e si collega al motivo per il quale lo show di Canale 5 sta andando in onda senza pubblico e senza ospiti. Oltre a ciò, come spiegato da Maria De Filippi durante l’introduzione, chiunque salga sul palco mantiene le distanze di sicurezza stabilite dal Governo per colpa del Coronavirus.

Mediaset ha deciso di mandare comunque in onda il Serale di Amici 2020, anche per continuare ad intrattenere i telespettatori e i numerosi fan. Per questo motivo, però, la produzione si è dovuta adattare alle regole imposte a tutti gli italiani così come hanno fatto molti altri programmi. Oltre a ciò Maria De Filippi ha dovuto confrontarsi con il fatto che tutta Italia sia diventata zona rossa e che le persone non possano spostarsi da un posto all’altro senza validi motivi.

L’assenza di Loredana Bertè è quindi da attribuire all’impossibilità dell’Artista di raggiungere Roma. Ecco perché, al suo posto, si è seduto sulla fatidica poltrona rossa Christian De Sica. L’attore, come tutti sanno, abita nella Capitale e, per motivi di lavoro, avrebbe potuto raggiungere facilmente gli studi Elios sulla Tiburtina.

La terza puntata del Serale di #Amici19 INIZIA ADESSO! Tutti pronti per una serata SPETTACOLAREEE pic.twitter.com/Uyy6frK0ll — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 13, 2020

Loredana Bertè assente dal Serale di Amici 2020: il post sui social

A motivare la sua assenza dalla terza puntata del Serale di Amici 2020 è stata la stessa Loredana Bertè. L’artista, su Instagram, ha spiegato il motivo che l’ha portata a rimanere lontana dal programma di Maria De Filippi, ma ha anche sottolineato che lo avrebbe guardato come tutti da casa per continuare a rimanere aggiornata sul percorso dei ragazzi.

“Questa sera, pur essendo in piena salute, vivendo io a Milano, nella “zona blindata” e tenendoci alla vostra e alla mia salute purtroppo non sarò ad Amici. Mando un abbraccio a Maria e un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi!! Speriamo a prestissimo…vi guarderò da casa. Ps: Invito tutti a rispettare le direttive governative”.

Queste le parole di Loredana. In realtà non solo Milano è zona blindata, ma tutta Italia. Nonostante ciò è comprensibile il fatto che l’artista non abbia voluto spostarsi e mettere a rischio la sua salute e quella delle persone che lavorano allo show.

