Amici 2020 Serale, terza puntata: Maria furiosa fra crisi di nervi e liti infuocate

E’ successo davvero di tutto nella terza puntata del Serale di Amici 2020. Maria De Filippi, furiosa, ha dovuto affrontare le crisi di nervi dei ragazzi e le liti furiose fra i giurati e i professori. In una serata non facile, con grande attenzione affinché tutti rispettassero le disposizioni governative per il Coronavirus, dopo aver modificato tutte le coreografie e continuando a rimanere senza pubblico, la conduttrice è esplosa contro Alessandra Celentano e contro Valentin.

Amici 2020 Serale terza puntata: le crisi di nervi dei ragazzi

Tutto è iniziato con Nyv. La cantante, durante la settimana, ha avuto vari ripensamenti. In primis ha tentato di abbandonare la casetta nella quale vive con gli altri concorrenti, poi ha abbandonato lo studio durante le prove generali. Nyv ha dimostrato di non riuscire a reggere lo stress, e sia Maria De Filippi che i professori hanno cercato di farla ragionare, di darle una mano a combattere per ciò che desiderava davvero facendole capire dove sbagliava e dove poteva crescere.

Non deve essere facile, per una ragazza così giovane, ritrovarsi lontano dai suoi affetti, sentirsi giudicata costantemente e doversi continuare a mettere alla prova. Oltre a ciò si aggiunge lo stress di sapere cosa sta succedendo in Italia e la preoccupazione per i propri cari. Lavorare, infine, in uno studio senza pubblico e sentirsi criticare dai giudici pare essere stata la ciliegina sulla torta.

Si è partiti dunque da qui e dal provvedimento disciplinare che i professori hanno voluto prendere su Nyv per aver abbandonato il palco. La ragazza è stata spedita direttamente in eliminazione, ma poi si è salvata.

Sembrava finita qui, invece no. La serata si è complicata sempre di più. Si sono aggiunte, infatti, le lacrime di Giulia e quelle di Jacopo.

Ciliegina sulla torta? La sfuriata di Javier. Il ballerino, primo a pari merito con l’acerrimo rivale Nicolai, si è sfidato proprio con quest’ultimo per ottenere la maglia e l’accesso alla quarta serata. I due hanno litigato per tutto il tempo e alla fine, quando la giuria, ha premiato Nicolai, Javier ha salutato tutti e detto di voler abbandonare. La crisi di nervi del ragazzo è durata un po’ di tempo e a creato dinamiche in studio davvero particolari. Mentre il ballerino correva fuori gli studi, Alessandra Celentano ha litigato con Maria De Filippi, Vanessa Incontrada e gli altri giudici, ma soprattutto con Luciano Cannito.

Amici 2020 Serale: le liti furiose fra prof, giudici e Maria De Filippi

Javier, messo a dura prova da Nicolai, ma anche dalla giuria, ritenendo che la votazione fosse ingiusta, ha tentato di abbandonare il programma salutando tutti e correndo via. Siccome Maria De Filippi tentava di farlo ragionare, fomentato probabilmente da Alessanda Celentano, mentre continuava anche a scontrarsi con Vanessa Incontrada, ha abbandonato il microfono sul palco ed è corso via.

In sua assenza la conduttrice si è scagliata contro la professoressa di danza classica. L’errore più grosso? Aiutare la crisi di nervi del ballerino e non capire, invece, che c’era bisogno di farlo ragionare. Maria ha difeso i suoi giurati ed il loro responso e ha discusso a muso duro con Alessandra Celentano come non mai.

Dal canto suo la maestra è sembrata irremovibile e dopo aver attaccato Gabri Ponte e Vanessa Incontrada ha avuto un duro scambio con Luciano Cannito. I due non se le sono mandate a dire.

Alessandra Celentano vs Cannito parte 2 #amici19 pic.twitter.com/jPsZDhrnjN — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) March 14, 2020

Quando Javier è rientrato, Maria De Filippi, visibilmente irritata e pronta a considerarlo fuori dallo show, ha cercato di farlo parlare con Giuliano Peparini. Il direttore artistico ha sottolineato al danzatore che secondo lui si sarebbe meritato la vittoria, ma davanti al discorso ha aggiunto che si trattava di un suo personale parere.

Maria De Filippi ha quindi preso la palla al balzo per sottolineare il fatto alla Celentano e riaprire la diatriba con lei.

Le acque si sono calmate in studio, ma sui social è scoppiato l’inferno.

Rossella Brescia, compagna di Cannito, si è scagliata contro la Celentano.

