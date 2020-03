Amici 2020 Serale: Valentin si ribella, Maria De Filippi infuriata lo caccia | Video Witty Tv

Una serata davvero infuocata. Ad Amici 2020, nella terza puntata del Serale, giunto alla fine e pronto a sfidarsi contro Jacopo per vedere chi sarebbe rimasto in gara, Valentin si è scagliato contro il programma. Il ragazzo ha detto che non gli andava bene il regolamento e che Javier era il migliore. Valentin ha anche detto di non sentirsi valorizzato e di essere sicuro di vincere, ma di voler poi comunque abbandonare. Maria De Filippi a quel punto si è infuriata e lo ha cacciato via. Il Video Witty Tv.

