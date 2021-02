Amici 2021, Garrison torna nel talent di Maria De Filippi: i fan lo acclamano

Nella scuola di Amici 20, ha fatto ritorno l’amatissimo Garrison. L’ex docente di danza è tornato nel talent di Maria De Filippi e i fan hanno acclamato a gran voce il suo ritorno. C’è infatti un sacco di gente che guarda il programma di Canale 5 fin dal suo inizio che vorrebbe rivedere Garrison seduto fra i professori per prendersi a cuore uno o due ballerini, emozionarsi insieme a loro e creare coreografie stupende.

Amici 20, Garrison torna sul luogo del delitto: i fan lo rivogliono

Giornata tosta per i talenti di Amici 2021. Cantanti e ballerini hanno dovuto affrontare nuove sfide, anzi il giudizio di alcuni esaminatori esterni. Grazie alle loro opinioni e ai loro voti, infatti, i professori potranno avere un quadro più completo sugli alunni e decidere al meglio chi di loro si meriti davvero il Serale e chi no.

Se per i cantanti si è collegato con Maria De Filippi Linus, per i ballerini hanno fatto ingresso in studio tre temutissimi giudici. Garrison ed Emanuel Lo, due ex docenti della scuola, hanno così avuto la possibilità di tornare nel talent di Canale 5.

A riscuotere maggior successo sui social non è stato il compagno di Giorgia, bensì Garrison Rochelle. Il coreografo, dopo anni e anni del talent, ha lasciato un segno indelebile nel programma di Maria De Filippi e nel cuore dei telespettatori.

Ecco cosa è accaduto nel Daytime di ieri andato in onda alle 19:00 su Italia 1.

L’amore per Garrison sui social

Come Garrison è comparso in video i social si sono infiammati. Tanti i commenti su di lui. Molti telespettatori hanno chiesto al talent di Canale 5 e a Maria De Filippi di farlo tornare. C’è chi vorrebbe vederlo al Serale e chi l’anno prossimo dietro la cattedra al fianco della Peparini e della Celentano ma anche della Cuccarini.

Garrison ne ha dette negli anni di min**iate, ma fa parte della storia del programma, come la Cele anche lui è iconico, deve ritornare. Maria, fa’ qualcosa! Subito!#Amici20 pic.twitter.com/ebgRklwNJC — Psyke (@PsykeRiane) February 25, 2021

Volenti o nolenti Garrison fa parte della storia di Amici 20. Sarebbe stupendo che, per questo ventennale, Maria De Filippi, che ha iniziato la prima puntata con la classe formata da vecchi concorrenti ora diventati famosi, riportasse in studio grandi professori che hanno reso celebre il programma.

continua a leggere sul sito di riferimento