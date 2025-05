amici-2025,-daniele-trionfa:-battuto-trigno-al-televoto-finale

(Adnkronos) – Daniele è il vincitore della finale di Amici 2025. Nella serata conclusiva del talent di Maria De Filippi, il 18enne ballerino di Aversa supera al televoto Trigno, cantante di 23 anni. Nelle fasi preliminari, escono scena gli altri finalisti: la cantante Antonia e i ballerini Francesco e Alessia.

A Daniele va un premio del valore di 150.000 euro in gettoni d’oro. A Trigno il premio di categoria dal valore di 50mila euro.

Daniele Doria è nato nel 2007 a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, ha trionfato ad Amici 24. La sua passione per la danza si è manifestata fin dalla tenera età, tanto che i genitori, supportati dal nonno, lo iscrissero a una scuola di danza già a cinque anni.

A 13 anni, Daniele si trasferisce a Roma per inseguire il suo sogno, entrando a far parte dell’Accademia Art Village, dove ha perfezionato le sue capacità in un ambiente stimolante e competitivo. Nel 2023, ha arricchito la sua formazione con un’esperienza a Los Angeles, approfondendo diversi stili di danza. Si descrive come una persona onesta, che esprime sempre il proprio pensiero senza lasciarsi influenzare dagli altri.

Durante il suo percorso ad Amici 24, Daniele ha dovuto affrontare un infortunio che lo ha tenuto lontano dal palco per un mese, mettendo a rischio la sua partecipazione al serale. Grazie alla sua determinazione e al supporto della maestra Alessandra Celentano, ha superato questo ostacolo, conquistando non solo un posto nel serale, ma anche la vittoria finale.

Nella serata finale, attribuiti altri riconoscimenti. Ad Antonia è andato il prestigioso Premio della Critica offerto da Enel dal valore di 50mila euro in gettoni d’oro, assegnato da una giuria composta dalle principali testate giornalistiche italiane.

Trigno si è aggiudicato il premio delle radio mentre il premio speciale unicità offerto da Oreo dal valore di 30mila euro in gettoni d’oro è andato ad Antonia. A tutti i finalisti il premio Keep Dreaming offerto da Marlù dal valore di 7mila euro in gettoni d’oro.

Super ospite della serata la vincitrice della scorsa edizione Sarah Toscano che si è esibita anche con Carl Brave con il loro nuovo singolo ‘Perfect’ (Warner Music Italy). Altro super ospite in studio la campionessa di sci Federica Brignone.

In studio, i tre giudici che hanno valutato i talenti durante l’edizione: Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Presenti anche i professori che hanno accompagnato la crescita artistica dei ragazzi: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Per il quinto anno consecutivo, la direzione artistica è stata affidata al coreografo internazionale Stéphane Jarny.