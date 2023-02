Amici 22, anticipazioni: la classifica di ballo e canto del pomeridiano

ROMA – Si avvicina l’appuntamento con il serale di Amici 22 e, nel frattempo, gli allievi continuano a mettersi alla prova per dimostrare di meritarsi la maglia dorata. Nel nuovo pomeridiano, in programma domenica 5 febbraio su Canale 5, vedremo finalmente l’esito della sfida di Samu, in sospeso da ormai due settimane. (ATTENZIONE SEGUONO SPOILER)Il ballerino ha vinto la sfida, potendo così riconquistare la maglia di Amici.

AMICI 22, LA CLASSIFICA DELLA GARA DI BALLO

Come riporta Amici News, la gara di ballo è stata giudicata da Rossella Brescia.

Maddalena

Alessio

Gianmarco

Samu

Paky

Benedetta

Megan

AMICI 22, LA CLASSIFICA DELLA GARA DI CANTO

A giudicare la gara di canto Baby K, Francesco Sarcina e Beppe Vessicchio.

Niveo

Cricca

Angelina

NDG

Piccolo G

Federica

Wax

