Amici, anticipazioni oggi domenica 9 marzo: tra gli ospiti Fedez

(Adnkronos) – ‘Amici’ di Maria De Filippi torna oggi, domenica 9 marzo, con un nuovo appuntamento, in onda alle 14.00 su Canale 5. Tanti gli ospiti della puntata di oggi, tra questi anche Fedez, che dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 presenta in studio la sua ‘Battito’. Ecco tutte le anticipazioni.

Il serale si avvicina. Sono ancora 6 gli allievi che cercano di ottenere il ‘si’ dei 3 professori di categoria per conquistare la maglia oro: Dandy per il ballo. Deddè, Luk3, Senza Cri, Trigno e Vybes per il canto. Chi di loro riuscirà ad accedere?

Tra i superospiti in studio: il cantautore finalista della scorsa edizione di Amici, Petit che torna per presentare il suo nuovo brano prodotto da Dardust ‘Mezzanotte’, in uscita il 14 marzo. Arriva nello studio di Maria De Filippi, il cantante Rkomi che presenta il singolo ‘Il ritmo delle cose’, brano con cui ha partecipato al Festival di Sanremo 2025.

In puntata a stilare la classifica di canto ci sarà Noemi. La cantautrice presenterà il suo ultimo singolo ‘Se ti innamori muori’, brano scritto da Blanco e Michelangelo che si è classificato al 13esimo posto alla kermesse canora. Accanto a Noemi, a giudicare le esibizioni di canto ci sarà anche il rapper Fedez, che si esibirà con il brano ‘Battito’, classificato quinto al Festival di Sanremo 2025.