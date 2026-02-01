domenica, 1 Febbraio , 26

Amici, oggi domenica 1 febbraio: tra gli ospiti Giorgia

Di Redazione-web

Oggi, domenica 1 febbraio alle ore 14.00 su Canale 5, torna ‘Amici’, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.  

Nella scuola di Amici ci sono 17 banchi. 7 allievi di ballo: Alessio, Alex, Emiliano, Giulia, Kiara, 

Maria Rosaria e Simone. 10 allievi di canto: Angie, Caterina, Elena, Gard, Lorenzo, Michele, Opi, Plasma, Riccardo e Valentina proseguono il loro percorso all’interno della scuola. 

A giudicare la sfida di Maria Rosaria la ballerina Francesca Tocca. A giudicare la gara di ballo il ballerino internazionale e coreografo, Giuseppe Giofrè e la coreografa Irma Di Paola. A giudicare la gara di canto Al Bano e l’amatissimo rapper simbolo della cultura dell’hip hop Jake La Furia.  

Super super ospite in studio: Giorgia, che si esibisce con il singolo ‘Corpi Celesti’ estratto dall’album ‘G’. Sul palco del talent anche il giovane cantautore Petit che presenta insieme a Mimì il brano ‘Perdonami’. 

