amici-oggi-domenica-18-gennaio,-anticipazioni-e-ospiti

(Adnkronos) – Oggi, domenica 18 gennaio, alle ore 14 su Canale 5, nuovo appuntamento con il talent show ‘Amici’ condotto da Maria De Filippi: ecco le anticipazioni e gli ospiti. 

Nella scuola sono 16 i banchi occupati dagli allievi: Caterina, Plasma, Riccardo e Valentina (team Zerbi); Angie, Lorenzo e Michele (team Cuccarini), Elena, Gard e Opi (team Pettinelli) per il canto. Emiliano e Maria Rosaria (team Celentano), Alex e Pierpaolo (team Peparini), Alessio e Kiara (team Emanuel Lo) per il ballo.  

 

In studio a valutare le esibizioni dei cantanti che presentano i loro nuovi inediti il cantautore e musicista Brunori Sas mentre a valutare le esibizioni di ballo la ballerina e conduttrice Radio e Tv Rossella Brescia.  

Inoltre torna sul palco di ‘Amici’ a presentare il suo ultimo singolo il cantautore Mida che canta ‘Canzone d’amore’ (uscito il 16 gennaio per M.A.S.T/Believe).  

