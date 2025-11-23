domenica, 23 Novembre , 25

Maltempo, breve tregua ma non dura: in arrivo piogge e nevicate

(Adnkronos) - Tregua dal maltempo oggi domenica 23...

Da noi… a ruota libera, oggi domenica 23 novembre: ospiti e anticipazioni

(Adnkronos) - Torna oggi, domenica 23 novembre, un...

Verissimo, oggi domenica 23 novembre: gli ospiti e le interviste

(Adnkronos) - Verissimo torna oggi, domenica 23 novembre,...

Cremonese-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - La Roma torna a giocare in...
amici,-oggi-domenica-23-novembre:-ospiti-e-anticipazioni
Amici, oggi domenica 23 novembre: ospiti e anticipazioni

Amici, oggi domenica 23 novembre: ospiti e anticipazioni

DALL'ITALIA E DAL MONDOAmici, oggi domenica 23 novembre: ospiti e anticipazioni
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Oggi, domenica 23 novembre, alle 14.00 su Canale5 Maria De Filippi conduce un nuovo appuntamento della domenica pomeriggio del talent show ‘Amici’. In studio a giudicare le gare di canto e di ballo: Noemi, cantante multiplatino che prima di valutare i ragazzi presenta al pubblico a casa e in studio il suo nuovo brano ‘Bianca’. 

Saranno ospiti l’amatissima Fiorella Mannoia e la star spagnola internazionale di ballo Sergio Bernal. Il ballerino e coreografo Gabriele Rossi valuta la sfida dell’allieva Paola mentre l’A&R manager di Columbia/Sony Elia Burioni quella di Riccardo. 

Tornano sul palco del talent ad ascoltare gli inediti i tre network radiofonici RTL 102.5, RDS e RADIO 105 rappresentati rispettivamente da Mario Vai, Filippo Ferraro e Rosario Pellecchia. 

Superospite ad Amici il cantautore Fulminacci che si esibisce con il brano ‘Niente di particolare’. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.