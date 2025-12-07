domenica, 7 Dicembre , 25

Mosca: “Russia non più definita da Usa minaccia diretta, passo positivo”. Droni, missili e blackout in Ucraina

(Adnkronos) - Mosca parla di "passo positivo" con...

Meteo, anticiclone africano fino a Santa Lucia: bel tempo, ma non per tutti

(Adnkronos) - Bel tempo con sole e temperature...

Verissimo, Achille Costacurta chi è: dal tentato suicidio alla rinascita

(Adnkronos) - Dal tentato suicido alla rinascita. Achille...

Roma, incendio in campo nomadi a Tor Sapienza: due feriti

(Adnkronos) - Incendio nella notte nel campo nomadi...
amici,-oggi-domenica-7-dicembre:-ospiti-e-anticipazioni
Amici, oggi domenica 7 dicembre: ospiti e anticipazioni

Amici, oggi domenica 7 dicembre: ospiti e anticipazioni

DALL'ITALIA E DAL MONDOAmici, oggi domenica 7 dicembre: ospiti e anticipazioni
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Oggi, domenica 7 dicembre, alle ore 14.00 su Canale5 torna ‘Amici’, il talent show condotto da Maria De Filippi. In studio a valutare le esibizioni di ballo: il coreografo e docente di danza Kledi Kadiu. La ballerina e docente di danza Anbeta Toromani e la ballerina di danze latino-americane Francesca Tocca.  

A valutare le esibizioni di canto l’artista, paroliere e iconico personaggio televisivo Cristiano Malgioglio che presenta ad Amici il suo nuovo singolo ‘Chi lo sa’. Superospite della puntata il cantautore polistrumentista ed ex vincitore del talent di Maria De Filippi, Alberto Urso che si esibisce con il suo ultimo singolo ‘Come noi mai’.  

Due sfide in puntata: quella di Alessio giudicata da Marcello Sacchetta ballerino e coreografo e quella di Michele giudicata da Charlie Rapino vice-president di Artist First. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.