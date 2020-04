Amici Speciali, 12 i concorrenti nel cast: ecco tutti i nomi, dalla vincitrice Gaia al rapper Random | Video Witty tv

Sono stati svelati i nomi dei concorrenti arruolati nel cast di Amici Speciali, il nuovo programma di Maria De Filippi in arrivo su Canale 5 a maggio 2020. Sono 12, infatti, tra cantanti e ballerini, i partecipanti alla prima edizione “all star” della trasmissione: Gaia Gozzi (vincitrice di Amici 19); il rapper Random; Stash de The Kolors; Michele Bravi; Irama; Alberto Urso; Giordana Angi (per il canto); Andreas Muller; Javier Rojas; Alessio Gaudino; Umberto Gaudino; Gabriele Esposito (per la danza). Ecco il video da Witty tv col nuovo promo e l’annuncio ufficiale sulle note della celebre canzone dei Queen “The show must go on”.

