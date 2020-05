Amici Speciali 2020, diretta: le fasi salienti della seconda puntata | Video Witty Tv

Amici Speciali 2020 è giunto, stasera, venerdì 22 maggio 2020, alla seconda puntata. Dopo un caldo inizio, sono tutti curiosi di scoprire come risponderà il pubblico allo show di Canale 5. Possiamo dunque seguire qui insieme la diretta del talent di Maria De Filippi attraverso le fasi salienti. Come già sappiamo due sono le squadre dei talenti in gara. In ciascun team vi sono 6 concorrenti fra ballerini e cantanti, ma alla fine delle tre manche solo uno si aggiudica la vittoria. Nessuno viene, invece, eliminato. In giuria siedono, invece: Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato. Oltre a loro saranno presenti: Peppe Vessicchio, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e grandi esponenti delle maggiori radio italiane.

Amici Speciali 2020: la seconda puntata passo dopo passo

continua a leggere sul sito di riferimento