Amici Speciali 2020 Finale: la gara dei monopattini. Alta velocità in studio! | Video Witty Tv

Maria, Sabrina, Gerry e Giorgio si sfidano sui monopattini: alta velocità in studio! la padrona di casa ama mettere su questi teatrini in cui coinvolge i suoi giurati. Così Giorgio, Gerry, Sabrina seguono Maria nelle sue stravaganze. Stavolta ci si sfida sui monopattini. Del resto Queen Mary qualche giorno fa è stata ripresa da Raffaella Mennoia, sua autrice che “scorrazzava” per gli studi Mediaset di Uomini e Donne con il monopattino!! Ecco il Video Witty Tv.

continua a leggere sul sito di riferimento