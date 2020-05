Amici Speciali 2020: Michele Bravi esibizione strepitosa del suo nuovo singolo | Video Witty TV

Anche per Michele Bravi è il momento di presentare il suo nuovo singolo: “La vita breve dei coriandoli”. Michele ha emozionato la giuria con una esibizione strepitosa. Giorgio Panariello in particolare si complimenta con il cantante affermando che gli arriva al cuore. Anche Anna Pettinelli apprezza moltissimo l’esibizione di Bravi e dice “concedetevi del tempo per capire questo brano perchè è veramente bello”. Michele Bravi visibilmente emozionato ringrazia e aiuta la sua Squadra a guadagnare un bel pò di punti. Il punteggio dei Bianchi, infatti sale a 1285. Ecco il Video Witty Tv

