Amici, stasera la finale e il montepremi da 150mila euro: chi vincerà?

(Adnkronos) –

La finale di ‘Amici’ andrà in onda stasera, domenica 17 maggio, in diretta in prima serata su Canale 5. Maria De Filippi condurrà l’atto conclusivo della venticinquesima edizione del talent show più longevo e seguito della televisione italiana.

Dopo un percorso lungo otto mesi, fatto di studio, disciplina e sfide, cinque talenti si contenderanno il titolo di vincitore assoluto. A giocarsi la vittoria saranno tre ballerini, Nicola, Emiliano e Alessio , e due cantanti. La prima cantante ad aver conquistato la maglia d’oro della finale è Elena. Il quinto e ultimo posto verrà deciso a inizio puntata da un’emozionante sfida tra Angie e Lorenzo. Sarà esclusivamente il pubblico da casa, tramite televoto (SMS ai numeri 477.000.1 e 477.000.0), a decretare chi solleverà la coppa.

Il vincitore assoluto si aggiudicherà un premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro, mentre al vincitore di categoria andranno 50 mila euro. Il Premio della Critica, offerto da Enel e del valore di 50 mila euro, sarà assegnato da una giuria composta dai giornalisti delle principali testate quotidiane (Corriere della Sera, La Stampa, Il Giornale, Il Messaggero, Libero, QN, Il Tempo, Il Secolo XIX, Il Mattino e Leggo), agenzie di stampa (Adnkronos, Ansa, LaPresse, e Askanews) e siti web (Fanpage, Tgcom24, Open, Billboard Italia, Superguidatv, Ilfattoquotidiano, Allmusicitalia, Vanityfair e Tv Sorrisi e Canzoni). Durante la serata verranno inoltre consegnati il Trofeo Premio Radio, decretato da un parterre di network nazionali come RTL 102.5, RDS, Radio 105 e Radio Italia, il Premio Unicità offerto da Oreo (30 mila euro) e il Premio Keep Dreaming di Marlù (7 mila euro a ciascun finalista).

Con quest’ultima puntata del talent si chiude un altro intenso anno di lavoro per Amici. Partita a settembre dopo i casting estivi, la scuola ha visto 17 allievi conquistare l’accesso al Serale, iniziato il 21 marzo. I talenti sono stati divisi in tre squadre capitanate dai Prof che li hanno seguiti in questi mesi: Alessandra Celentano con Rudy Zerbi; Lorella Cuccarini con Veronica Peparini e Anna Pettinelli insieme ad Emanuel Lo. A valutare le performances dei talenti in gara e a decretare i finalisti di questa edizione una giuria composta composta da Gigi D’Alessio , Amadeus ed Elena D’Amario. Con loro, nel ruolo di giudice speciale, Cristiano Malgioglio, personaggio eclettico e storico paroliere musicale.

Ma chi vincerà questa edizione? Secondo gli analisti di Agipronews, a trionfare sarà un ballerino. Il grande favorito per la vittoria finale è Alessio, il cui successo è quotato a 1,90 su Sisal. Il suo principale avversario, secondo il bookmaker, è il giovanissimo ballerino Emiliano, dato a 4,50. La vittoria di un danzatore appare quasi certa, offerta a 1,40, contro il 2,75 di un cantante. Tra questi ultimi, il più quotato è Lorenzo (6,00), seguito da Angie (9,00) e, più staccata, Elena (16,00). Mentre i casting per la prossima edizione sono già aperti su WittyTv.it, l’appuntamento è per domania sera, per scoprire chi sarà il 25esimo vincitore di Amici.