Amitrano (Ipf), il sostegno alle famiglie è una priorità assoluta

Stop alle polemiche, lavorare per aiutare cittadini in difficoltà

“Meno di mille euro per un pensionato su tre. Un dipendente su 4 è sotto i 780 euro al mese. Il 38% dei giovani prende meno di 9 euro per ogni ora di lavoro. Disuguaglianze che crescono, salari bassi, precariato dei giovani, inflazione alta e famiglie in difficoltà. I dati dell’Inps confermano la sofferenza di un Paese. Sono i temi economici e sociali la priorità assoluta dell’Italia”.

Lo afferma in una nota il deputato di Insieme per il futuro Alessandro Amitrano, secondo il quale “non è il momento di divisioni, polemiche, tensioni.

C’è un Paese in sofferenza e bisogna concentrare tutte le energie per individuare e attuare nel più breve tempo possibile misure sempre più incisive per difendere famiglie e imprese. Chi preferisce alimentare polemiche invece di aiutare i cittadini più in difficoltà non fa l’interesse del Paese”.

