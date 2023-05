Amministrative, Schlein lunedì in Campania in tour elettorale

A Torre del Greco, Scafati, Marcianise e da operai Fincantieri

Napoli, 5 mag. (askanews) – Lunedì 8 maggio la segretaria del Pd, Elly Schlein, sarà in Campania per un tour elettorale a sostegno dei candidati sindaci e delle liste del Pd. Tre le tappe elettorali: Torre del Greco (ore 16 Villa Comunale), Scafati (ore 19 Cine-Teatro Parrocchia S. Pietro) e Marcianise (ore 20.30 piazza Padre Pio). Schlein andrà anche a Castellammare di Stabia (ore 17.30 Cral Fincantieri) a incontrare i lavoratori e le lavoratrici della Fincantieri e a salutare i 30 operai che si sono iscritti al Pd per partecipare al congresso nazionale del partito.

“Vogliamo costruire, insieme a tante e tanti, il futuro delle nostre città. I nostri candidati – si legge in una nota del Pd Campania – sono in campo da mesi con concretezza, voglia di fare, competenza, impegno e passione con l’unico obiettivo di proporre e accogliere idee e progetti, attenti alle richieste e ai bisogni dei cittadini e soprattutto alle criticità dei territori che si propongono di amministrare”.

“Questa è, e sarà, la strada che seguiremo, per poter continuare a sviluppare l’economia, a creare lavoro, a migliorare i servizi delle nostre città, garantire il diritto alla casa, innalzare il livello di qualità di vita nei nostri territori, potenziare il welfare in maniera più attenta a chi ha di meno e a chi è in difficoltà, valorizzare quello che è il nostro patrimonio, la storia, la natura e il mare, e promuovere l’offerta turistica. Queste sono le tematiche che stanno a cuore al PD e per cui vogliamo essere punto di riferimento per l’intero Paese: questa è la nostra scommessa”, concludono i dem.

continua a leggere sul sito di riferimento