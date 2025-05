amministrazione-trump-vuole-annullare-visti-studenti-cinesi

Roma, 29 mag. (askanews) – L’Amministrazione Trump ha annunciato l’intezione di revocare “in modo aggressivo” i visti degli studenti cinesi e di Hong Kong e di rafforzare i controlli per i nuovi visti per i cittadini provenienti dalla Repubblica popolare cinese.

In una nota stampa, il Dipartimento di Stato ha annunciato che collaborerà con il Dipartimento per la Sicurezza interna per “revocare in modo aggressivo i visti agli studenti cinesi, inclusi quelli con legami al Partito comunista cinese o impegnati in settori considerati critici”.

Lo stesso segretario di Stato Marco Rubio ha ribadito il messaggio su X: “Gli Stati uniti inizieranno a revocare i visti degli studenti cinesi, inclusi quelli con legami al Partito comunista cinese o impegnati in settori critici”.

La notizia segue l’annuncio di sospendere i colloqui per i cittadini stranieri che richiedono visti per studio e scambio e di attuare un piano per un vaglio più rigoroso dei loro account sui social media.

Per decenni, gli studenti cinesi hanno rappresentato la quota maggiore degli studenti internazionali negli Stati uniti. Per le classi più elevate in Cina, l’istruzione negli Usa è considerata una via privilegiata per migliori opportunità economiche. Il numero di studenti cinesi negli Usa ha raggiunto i 372.532 nell’anno accademico 2019-20, secondo l’Institute of International Education.

Il dato è calato costantemente dalla pandemia di Covid-19, con i cittadini indiani che sono diventati il gruppo più numeroso nelle università americane nell’anno accademico 2023-24, per la prima volta dal 2009.

Il Congresso ha premuto per un controllo più rigoroso sugli studenti cinesi negli ultimi anni. Molti gruppi asiatico-americani hanno condannato il linguaggio e i progetti di legge in discussione, temendo che gli studenti cinesi potessero essere espulsi.

L’ultimo annuncio richiama alla memoria l'”Initiative China” lanciata durante il primo mandato di Trump. All’epoca, il Dipartimento di Giustizia interrogò e arrestò accademici di origine cinese con l’obiettivo di prevenire lo spionaggio industriale. Molti denunciarono che il programma, conclusosi nel febbraio 2022, discriminava razzialmente gli scienziati cinesi, basandosi in alcuni casi su prove false.