lunedì, 19 Gennaio , 26

Alimentazione, fisiologo Banni: “L’olio di palma non è cattivo”

(Adnkronos) - “Non esiste un olio cattivo o...

Alimentazione, Sigep: da Unione italiana olio di palma sostenibile position paper per chiarire miti e realtà

(Adnkronos) - Superare l’approccio ideologico che ha spesso...

È morto Valentino, Meloni: “Maestro di stile ed eleganza, l’Italia perde una leggenda”

(Adnkronos) - Lo stilista Valentino Garavani è morto...

E’ morto Valentino Garavani, l’ultimo imperatore della moda aveva 93 anni

(Adnkronos) - Addio all'ultimo imperatore della moda Valentino...
amnesty:-basta-accondiscendenza-coi-bulli,-in-gioco-credibilita-ue
Amnesty: basta accondiscendenza coi bulli, in gioco credibilità Ue

Amnesty: basta accondiscendenza coi bulli, in gioco credibilità Ue

Video NewsAmnesty: basta accondiscendenza coi bulli, in gioco credibilità Ue
Redazione-web
Di Redazione-web

La segretaria generale Agnes Callamard da Davos

Davos, 19 gen. (askanews) – “Siamo in una fase di distruzione dell’ordine basato sulle regole”. Dal Forum economico di Davos, Agnes Callamard segretaria generale di Amnesty International, lancia l’allarme sulla situazione geopolitica mondiale, alla luce di dossier esplosivi come quello della Groenlandia contesa, e fa appello ai leader mondiali perché agiscano dato che “tale distruzione può solo portare il mondo a cadere in un abisso”, dice.”Penso che il passo più importante che debba essere compiuto sia che i governi di tutto il mondo dicano di no. Dire di no, smettere di abdicare, smettere di pensare di poter fare accordi con i bulli, smettere di pensare di poter accettare le regole dei predatori senza diventare loro vittime”.”I cittadini comuni hanno coraggio. Dov’è il coraggio dell’élite di dire di no? – aggiunge – Abbiamo bisogno di molta più resistenza proveniente dai vertici dei nostri governi, che dicano no a Donald Trump, no a Putin, no a chiunque cerchi di distruggere il sistema per servire i propri interessi e solo i propri interessi”.Un appello rivolto soprattutto all’Europa.”Negli ultimi 12 mesi, la politica seguita dai leader europei è stata quella dell’accondiscendenza. Abbiamo cercato di placare il bullo, il predatore che vive a Washington, DC. Dove ci ha portato questo? A sempre più attacchi e minacce. Quindi, continueremo con l’accondiscendenza? Cosa resterà di noi dopo? La credibilità dell’Europa è in gioco e, francamente, in questo momento è in ginocchio”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.