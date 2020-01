Amodio avverte: “Clima distruttivo a Napoli, fare polemica non aiuta”

Napoli | Roberto Amodio, ex difensore con un passato in azzurro nei primi anni ’80, è intervenuto questa sera ai microfoni di Radio Marte. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Capisco il momento che sta attraversando il Napoli – spiega l’ex Amodio – Questa è una squadra che ha perso certezza, fiducia e tranquillità però si sta creando un clima distruttivo intorno a questa squadra. Non arrivano i risultati e la difficoltà sta tutta lì, ma polemizzare non aiuta la squadra a venir fuori da questa situazione. In più, ci sono tanti infortunati e la difesa si trova a giocare con calciatori fuori ruolo”.

La squadra di Gennaro Gattuso domani affronterà la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia, ma in campionato la situazione non è per niente facile. 24 punti in 20 partite, 4 sconfitte su 5 con il nuovo allenatore: un undicesimo posto in classifica lontanissimo dalle posizioni che garantiscono un posto in Europa per la prossima stagione. Adesso il Napoli dovrà correre ai ripari e trovare la soluzione. Un’eliminazione dalla Coppa renderebbe tutto ancora più complicato.

