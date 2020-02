Amore Criminale 2020, la storia di Eligia nella puntata di stasera: domenica 16 febbraio 2020

“Amore Criminale“, il programma condotto da Veronica Pivetti torna in prima serata su Rai3 con una nuova storia di femminicidio. Ecco le anticipazioni della puntata in onda questa sera, domenica 16 febbraio 2020.

Amore Criminale: puntata di stasera 16 febbraio 2020

Domenica 16 febbraio 2020 alle ore 21.20 va in onda una nuova puntata Amore Criminale, il programma di grande successo condotto da Veronica Pivetti.

Al centro della puntata di stasera la storia di Eligia, la donna di 35 anni, che dopo una vita di sacrifici riesce a lavorare come infermiera presso l’ospedale di Siracusa. La donna è felicemente sposata con Christian, ma la loro storia presenta una serie di problemi. Il marito è un uomo assente e violente e non mancano problemi economici.

Nel 2014 Eligia resta incinta; un lieto evento che la donna vive come un’occasione per recuperare la sua storia e il matrimonio con Christian. L’uomo, invece, diventa sempre più chiuso nei suoi confronti vivendo questa futura nascita come un limite alla sua libertà. La coppia è intenzionata a separarsi, ma al sud Italia una cosa del genere viene vista male e quindi Eligia decide di proseguire il matrimonio pur essendo oramai stanca dell’uomo.

Amore Criminale, la storia di Eligia

La situazione degenera la sera del 19 gennaio 2015: Christian vorrebbe uscire di casa, ma Eligia all’ottavo mese di gravidanza preferirebbe restare a casa. Tra i due scoppia un acceso litigio con Christian che colpisce Eligia in testa e poi la soffoca. Una volta resosi conto del folle gesto, l’uomo cerca di cancellare ogni traccia dell’omicidio e per otto mesi riesce a far passare la morte della moglie come un episodio di malasanità.

I sospetti di Agatino, padre di Eligia, portano alla verità: l’uomo non fa cremare il corpo della figlia, anche sposta l’attenzione delle indagini sulla figlia morta. Il 5 dicembre 2018, in primo grado, Christian viene condannato all’ergastolo.

L’appuntamento con Amore Criminale è la domenica in prima serata su Rai3.

