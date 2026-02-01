amorim-cork-italia-rafforza-il-proprio-modello-di-welfare-aziendale

Milano, 1 feb. (askanews) – Amorim Cork Italia ha annunciato di aver rafforzato nella sua sede di Conegliano (Treviso) il proprio modello di welfare aziendale, affiancandolo a certificazioni e progetti organizzativi come Family Audit, Parità di Genere e Org+.

“Quando si parla di sostenibilità si pensa subito all’ambiente, mentre è poca l’attenzione alle persone. Per noi, invece, costituiscono il principale valore” ha spiegato l’Ad Carlos Veloso dos Santos, aggiungendo che “ci troviamo di fronte alle nuove generazioni che cercano il ‘purpose’, vogliono che il lavoro sia uno strumento per costruire la loro felicità. Oggi troppe persone vivono il lavoro come un peso: vogliamo cambiare questa situazione”.

“Oggi numerose ricerche dimostrano che il benessere delle persone ha un impatto diretto e misurabile su performance e risultati economici” ha affermato Dennis Tonon, responsabile del team Energizzatori (struttura interna che promuove il benessere in azienda), che ha ricondotto “Org+” a tre pilastri, cioè intento condiviso, leadership positiva e coerenza culturale, e all'”Amorim ImpAct System”, un approccio che integra persone, metodo e sistema.

In azienda sono impiegati 61 collaboratori (su 75 lavoratori complessivi), con un’età media di 44 anni e una distribuzione generazionale che va dai Boomers (2%), alla Gen Z (11%). La responsabile Risorse Umane, Eleonora Moret, ha evidenziato che “abbiamo il 59% di donne in azienda e per noi una donna incinta è un dono”, ricordando che la politica di neogenitorialità prevede 10 giorni di congedo retribuito al 100% per i padri, a fronte dei 2 previsti dalla legge, smart working nel primo mese e un bonus di 500 euro per il nascituro. Ha inoltre messo in risalto pratiche come la “selezione trasparente”, l’onboarding con “Welcome Kit”, la formazione con la Cork Academy e i test psico-attitudinali ogni tre anni. La Certificazione sulla parità di genere è stata ottenuta il 10 aprile 2025, al termine di oltre un anno di lavoro, assieme a una politica contro ogni forma di discriminazione.

Dal 2018 Amorim Cork Italia rinnova inoltre la certificazione Family Audit della Provincia Autonoma di Trento. Marta Donadel, responsabile del progetto, ha precisato che sono state attivate oltre 40 misure di conciliazione vita-lavoro. Tra queste rientrano la consegna settimanale gratuita di frutta fresca biologica e a km 0 dalla cooperativa sociale Terra Fertile, che sostiene l’inserimento lavorativo di giovani con disabilità, la possibilità di pranzo per tutti i dipendenti con scelta tra cinque tipologie di locale, 17 biciclette aziendali, lezioni gratuite di ginnastica dolce due volte a settimana, check-up sanitari completi annuali a fini di prevenzione, attività di team building nella natura e “Family Day”.

Il Gruppo Amorim è il primo produttore mondiale di tappi in sughero, con il 45% del mercato mondiale del comparto nel 2024 e il 28% di quello delle chiusure per vino. Il gruppo conta 56 filiali, di cui 22 nei principali Paesi produttori di vino, esporta in oltre 100 Paesi ed è presente con aziende in 28 Paesi nei cinque continenti. Nel 2024 ha registrato un fatturato consolidato di 939,1 milioni di euro e un volume di circa 5,3 miliardi di tappi, pari al 76,4% delle vendite consolidate, insieme a investimenti annuali in ricerca, sviluppo e innovazione.