Amrabat verso Napoli, i tifosi del Verona si scateno sui social: spopola l’hashtag #pleasedontgotoNaples

Gennaio potrebbe essere un mese importante per il Napoli sul fronte del calciomercato. Gli azzurri sono in trattativa con l’Hellas Verona per Sofyan Amrabat. Il centrocampista classe 1996 è il nome che la società di Aurelio De Laurentiis insegue per la mediana del futuro. In estate, infatti, partirà una rivoluzione e la rifondazione dell’organico, con diverse uscite previste.

Amrabat può rientrare in un discorso più ampio, che comprende anche Rrahmani, per un totale di 30 mln di euro che finirebbero nelle casse del club veronese. L’affare potrà divenire concreto nel trasferimento soltanto a giugno, poiché Amrabat in stagione ha già vestito anche la maglia del Club Bruges. Il cartellino del calciatore olandese di origine marocchina in effetti appartiene ancora alla società belga, che è comunque disposta a cederlo.

Amrabat don’t go to Naples

Il calciatore non si è ancora espresso sul suo futuro, tuttavia per l’Hellas Verona sarebbe una perdita importante. Per tale ragione e probabilmente anche per la rivalità esiste con il Napoli, su Instagram si sta scatenando l’hashtag #pleasedontgotoNaples da parte dei sostenitori della squadra veneta. Un invito affinché Amrabat rifiuti la destinazione azzurra e continui a giocare per il Verona anche nella prossima stagione. Le fotografie del centrocampista sono invase, ma difficilmente ciò potrà influire sulla riuscita della trattativa.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/B6ahFROHNhj/?utm_source=ig_web_copy_link”]

