AGI – “Lei me la tengo per Ginsburg” avrebbe detto Donald Trump nel 2018 quando Amy Coney Barrett fu presa in considerazione per sostituire il giudice Anthony Kennedy alla Corte Suprema. Allora il tycoon le preferì Brett Kavanaugh, poi confermato. Dopo l’ultimo saluto alla paladina dei diritti Ruth Bader Ginsburg, nella rotunda di Capitol Hill con tanto di picchetto militare come non era mai accaduto prima per una donna, il momento di Barrett sembra proprio arrivato.

Trump alzerà ufficialmente il velo sulla sua scelta oggi alla Casa Bianca mentre piovono conferme sul fatto che sarà Barrett (a meno di sorprese dell’ultimo minuto).

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Amy Coney Barrett, la scelta di Trump per la Corte Suprema proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento